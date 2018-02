'Ruim een kwart van fietsers voelt zich onveilig in Leiden'

"Verkeersveiligheid is in de vergetelheid geraakt. We merken onvoldoende urgentie in de gemeenteraden. Het is tijd voor een wake-upcall", zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen dinsdag in het AD.

In het onderzoek onder ruim 22.000 leden blijkt dat landelijk gezien 27 procent van de mensen het onveilig vindt om te fietsen. Hier steekt Leiden dus bovenuit. In Amsterdam oordeelde 44 procent van de ondervraagden dat het onveilig was op de fiets. Ook in Delft (37 procent) en in Maastricht (36 procent) waren deze cijfers hoog.

Van Bruggen pleit onder meer voor beperkende maatregelen voor auto's. ''We moeten per stad en dorp bekijken of er 30 kilometerzones bij moeten komen", zegt hij.

''Daar is niet iedere autobezitter blij mee. Daar krijgen we ook discussie over. Maar het gaat niet om autootje pesten of fietsen pesten, het gaat om de veiligheid", zegt de ANWB-directeur wiens dochter ernstig hersenletsel opliep na een fietsongeluk.