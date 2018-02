Bewoners demonstreren met kraan tegen komst torenflat langs A44

Een streng ballonnen van 75 meter moest inzichtelijk maken hoe de flat de omgeving gaat domineren. Om 9.00 uur werden de ballonnen omhoog getakeld op twintig meter van de plek waar de mega-toren moet verrijzen.

In december 2017 werden omwonenden verrast door het nieuws dat projectontwikkelar Timpaan een 75 meter hoge woontoren aan de Ommedijkseweg wil realiseren. Dit zal direct het hoogste flatgebouw van Leiden worden. De gemeente Leiden heeft er wel oren naar en wil graag een landmark op deze plek.

Buurtbewoners vrezen verlies aan woongenot, als zo’n knoepert in hun blikveld wordt neergezet. Maar er zijn ook andere redenen waarom zo’n gebouw op deze plek volgens de buurt geen goed idee is.

Historische buitenplaats

"Dagelijks staat het verkeer van en naar de wijk Stevenshof in de ochtend- en avondspits muurvast. Nog meer woningen zullen de verkeersdruk en de uitstoot van fijnstof verder verergeren. De bouwlocatie is een van de weinige groene plekken in de wijk. Voor de flat moeten driekwart van alle bomen verdwijnen", stelt Fred Sengers van Bewonerscomité Rhijnhofweg die het protest leidt.

"Er is nog een reden en die ligt aan de overkant van de Oude Rijn, gaat Sengers verder. "Daar ligt de historische buitenplaats Rhijnhof. De enige buitenplaats in Leiden, waar het herenhuis, koetshuis, orangerie, ommuurde moestuin en overtuin er nog hetzelfde bijliggen als toen ze bijna 250 jaar geleden werd gebouwd

De geplande flat staat ironisch genoeg precies ingetekend op de zichtlijn die enkele jaren geleden op verzoek van de provincie is gerealiseerd. "Als de torenflat wordt gerealiseerd, zal die letterlijk en figuurlijk boven Huize Rhijnhof uittorenen. Een historische vergissing."

Plannen

Zaterdag worden gemeenteraadsleden ontvangen op de buitenplaats om bijgepraat te worden over de plannen en de bezwaren daartegen in de buurt. De bezwaarmakers hebben de woonflat "Toekan-toren" genoemd, omdat de grond eigendom is van de familie Van den Assem-Van der Valk, nazaten van de familie die het naastgelegen Van der Valk-hotel Leiden/Haagsche Schouw exploiteerden.

Manager Frans Schohaus van dat hotel ergert zich ondertussen dood aan die benaming: "Ten onrechte wordt de suggestie gewekt dat het Haagsche Schouw of enige Van der Valk er iets mee te maken heeft en dat is onjuist."

Omwonenden zijn onder de naam 'Nee tegen Toekan-toren' een actiepagina op Facebook begonnen. Ook is er inmiddels een online petitie.