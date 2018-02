Gemeente Leiden genomineerd als kanshebber voor Erfgoedprijs

Op 29 maart wordt de winnaar bekend gemaakt. Dit gebeurt in Zutphen, de winnende gemeente van de vorige editie, meldt de bank vrijdag.

Als het aan wethouder Robert Strijk (Binnenstad en Cultuur) ligt, wint Leiden met vlag en wimpel. ''Als klein jongetje groeide ik hier in Leiden op met de verhalen over onze geschiedenis. We gebruiken de stad voor culturele evenementen, onze musea trekken duizenden bezoekers: Leiden is een stad van ontdekkingen, waar kennis en cultuur elkaar ontmoeten in een historische omgeving. Erfgoed zit in ons DNA.''

BNG Bank betaalt 25.000 euro aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid. Met het geldbedrag wil de bank gemeenten stimuleren om materieel en immaterieel erfgoed breed op te nemen in beleid en praktijk.

Daarnaast kan het publiek binnenkort voor de publieksprijs op de gemeente stemmen die in het verleden, heden en toekomst op innovatieve wijze omgaat met erfgoed.

Stemmen

Strijk roept iedereen op om te stemmen: ''Het zou mooi zijn als we aan heel Nederland kunnen laten zien hoe trots we zijn op ons erfgoed. Ik hoop dat veel mensen op Leiden stemmen.''

Tot en met 22 maart kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete erfgoedgemeente.