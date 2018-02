Leiden Culinair mogelijk voortaan op Lammermarkt

Het nieuwe evenementenplein bij Molen de Valk leent zich in de ogen van de organisatie uitstekend voor het culinaire evenement.

Zo kan er op het grote plein een uitgebreider cultureel programma in elkaar worden gezet, meldt voorzitter Rob van Marwijk.

Van Marwijk is enthousiast over de Lammermarkt, hoewel ook die plek voor enkele uitdagingen gaat zorgen. Zo is het plein niet vlak en moeten de tijdelijke keukens dus op een andere manier waterpas worden gezet.

Het plein is vanwege de viering van Leidens Ontzet ook geschikt voor kermisattracties. Toch komt er tijdens Leiden Culinair geen grote attractie, zoals twee jaar geleden met een reuzenrad op de Garenmarkt. Van Marwijk: "We wilden graag die heel grote zweefmolen, maar die is in die periode al verhuurd."

Kaasmarkt

Afgelopen editie werd een romantische editie van Leiden Culinair op de Kaasmarkt gehouden. De Lammermarkt was toen nog niet klaar en de Garenmarkt ging aan het begin van de zomer van 2017 op de schop vanwege de aanleg van de tweede ondergrondse parkeergarage in het centrum van Leiden.

Ook de komende jaren is de Garenmarkt om die reden niet beschikbaar. De eerste evenementen kunnen daar pas weer in 2020 worden gehouden.

Nadelen

Hoewel organisatie en bezoekers vol lof waren over het festival met een Frans tintje onder de prachtige bomen op de Kaasmarkt, blijft het toch bij een eenmalige gebeurtenis. Niet alleen zitten omwonenden niet te wachten op evenementen op het plein, ook de organisatie moet achteraf toegeven dat er ook zwaarwegende nadelen bleken te zijn.

Zo was het aantal bezoekers lager en werd er ook minder uitgegeven. "We kwamen niet uit de kosten en dat is toch wel het minste", aldus de voorzitter.