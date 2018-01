Leidse Raad botst met college over kort parkeren op Hooigracht

Zo worden de bomen vervangen door iepen en verdwijnen alle parkeerplaatsen. Althans, in de plannen die het college voor de straat heeft gemaakt.

Dat de huidige vier soorten bomen worden vervangen door één soort is iets waar wethouder Strijk ondanks de kritiek van onder meer de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie nog wel mee weg lijkt te komen. Voor het parkeerregime in de straat geldt dat waarschijnlijk niet.

Dat de parkeerplaatsen op de Hooigracht na herinrichting niet meer terugkeren was al een tijdje bekend. Dat er dan ook niet meer geparkeerd kan worden is nieuw.

Kort parkeren

Maandenlang hield Strijk vol dat er naast laad- en losplaatsen ook ruimte zou blijven voor kort parkeren. Klanten van de winkels in met name het middendeel van de straat zouden dan toch nog de auto vol kunnen laden. Daar is Strijk nu op terug gekomen.

Volgens de wethouder is gebleken dat echte parkeerplaatsen niet in de nieuwe straat passen. Niet fysiek, maar ze zijn daarnaast onwenselijk. In- en uitparkerende auto's zorgen voor oponthoud op de rijbaan en daar rijden straks HOV-bussen.

Bij Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een van de belangrijkste criteria dat de bussen op tijd rijden. Daarom komen er, eigenlijk ook al tegen de zin van de wethouder, voetgangersoversteekplaatsen met verkeerslichten op de Hooigracht.

HOV-bussen

Ook nog parkeren toevoegen, hoe kort ook, wordt hem te veel omdat hij dan onder andere richting de fors meebetalende provincie Zuid-Holland niet meer kan garanderen dat de reistijd voor de passagiers van de HOV-bussen tot op de minuut voorspelbaar is.

Los daarvan is er ook een 'ritme' bedacht voor de nieuwe bomen, afgewisseld met de laad- en losplaatsen. Daar ook nog reguliere parkeerplekken tussen aanleggen past volgens Strijk ook echt niet.

Hij ziet daarnaast ook het probleem niet dat een flink deel van de raad en ook de ondernemers van de Hooigracht hebben met het schrappen van kort parkeren. Bij laden en lossen moet er elke tien minuten zichtbaar activiteit zijn bij een geparkeerde auto. Pas daarna wordt een bon uitgeschreven.

Strijk denkt dat dat voldoende is voor het doen van een boodschap bij een van de winkels op de Hooigracht. Wie naar de kapper moet of een restaurant wil bezoeken, moet de auto even verderop parkeren in de Haarlemmerstraatgarage. Of in de toekomst in de ondergrondse Garenmarktgarage.