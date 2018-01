Gemeente Leiden weigert Meatcave definitief vergunning

"Er is gewoon geen economische ruimte meer in de Breestraat voor nóg meer restaurants", zei burgemeester Jan Henri Lenferink in november 2016 al tegen Sleutelstad.

Het restaurant heeft een andere lezing van de gebeurtenissen die nu onherroepelijk tot sluiting leiden. "Dat de gemeente ons dwingt om te stoppen, is een teken van dubieus beleid", zegt Joëlle van de Leur, eigenaar van het grandcafé in de Breestraat.

Van de Leur zegt dat de gemeente tijdens een overleg in 2013 enthousiast reageerde en meewerkte om de komst mogelijk te maken.

"Er werd gekozen om het bestemmingsplan per ruimte in te delen, zodat de juridische combinatie tussen horeca met alcohol en detailhandel mogelijk zou zijn. Dat was nodig omdat ook Van de Leur Audio zich in het pand vestigde. Voor de kelder was toen nog geen concreet plan, maar we dachten aan een wijnbar."

Grillrestaurant

Kort nadat Van de Leur in de kelder begon met grillrestaurant Meatcave trok de gemeente aan de bel. De kelder mocht niet als restaurant gebruikt worden en de bestemming aanpassen was volgens de gemeente niet mogelijk, omdat het aantal horecabedrijven in het gebied aan een maximum is verbonden.

Volgens Van de Leur is er veel mis met de weigering van de gemeente om de kelder alsnog van een restaurantbestemming te voorzien.

Redenen

In een verklaring wordt een uitgebreide opsomming gegeven waarin het bedrijf onder meer aanvoert dat er voor de realisatie van Meatcave telefonisch overleg geweest is met de horeca-coördinator van de gemeente, die niets gezegd zou hebben over de ontbrekende correcte bestemming.

Ook steekt het bij de eigenaar dat de gemeenteraad recent heeft besloten om even verderop op de Nieuwe Rijn meer horeca toe te staan dan eerder was vastgesteld.

Meatcave sluit op 24 februari de deuren aan de Breestraat. Op 2 maart opent het restaurant in Rotterdam aan de Eendrachtsweg 27. "We hopen dat Meatcave ooit in Leiden zal mogen terugkeren. De zaak komt later dit jaar voor de rechter."