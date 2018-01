Ron de Roode nieuwe hoofdtrainer DoCoS

Het bestuur, technische staf en De Roode zijn het eens geworden, zodat de voormalige Leidse profvoetballer van ADO Den Haag de opvolger wordt van Nico van der Salm.

De Roode was tot vorig jaar trainer bij toenmalig zondagtweedeklasser Meerburg uit Zoeterwoude-Rijndijk. "Wij zijn erg tevreden dat we met Ron tot afspraken zijn gekomen om trainer te worden van onze eerste selectie. Hij is op ons overgekomen als een trainer die weet wat er wordt gevraagd", aldus voorzitter Jasper van Marwijk.

Ron de Roode (Leiden, 20 maart 1965) maakte als profvoetballer als snelle, technische begaafde aanvaller furore bij ADO Den Haag. Hij speelde van 1982 tot en met 1989 zeven seizoenen voor FC Den Haag, de voorloper van ADO Den Haag, waarvan twee seizoenen in de eredivisie.

In 1986 werd De Roode met Den Haag ongeslagen kampioen van de eerste divisie, de huidige Jupilerleague. De Roode had een belangrijk aandeel in dat succes want hij scoorde 16 doelpunten.

Profvoetbal

In het seizoen 1986-1987 haalde De Roode met eredivisionist FC Den Haag de KNVB-bekerfinale, die ADO in het Zuiderpark speelde en verloor van Ajax (2-4, na verlenging). Dat leverde ADO en De Roode toen Europees voetbal op, tegen het Zwitserse Young Boys Bern en het Hongaarse Ujpest Dosza.

De Roode speelde na zijn vertrek bij ADO Den Haag bij Willem II en Telstar. In totaal speelde de Leidse spits 233 wedstrijden in het betaald voetbal en scoorde hij 67 doelpunten in het profvoetbal.

Trainer

De Roode begon na zijn profvoetballoopbaan als trainer in 1999 bij LFC (nu fusieclub FC Boshuizen), en was daarna trainer van Stompwijk, de A1 van UVS en opnieuw Stompwijk '92, dat onder leiding van De Roode in 2012 promoveerde.

In 2015 werd De Roode trainer van Meerburg dat onder zijn leiding in 2016 promoveerde van de derde naar de tweede klasse van het zondagvoetbal. De trainer vertrok in het voorjaar van 2017 bij Meerburg nadat de voetbalclub uit Zoeterwoude-Rijndijk koos voor het zaterdagvoetbal.

Opvolger

De Roode is bij DoCoS de opvolger van Nico van der Salm, die aan het einde van seizoen na vier seizoenen stopt bij DoCoS. Onder leiding van Nico van der Salm promoveerde DoCoS in 2016 met een kampioenschap in de derde klasse naar de tweede klasse van het zaterdagvoetbal.