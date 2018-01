Meer mensen in Leiden getrouwd in 2017

In het jaar 2017 zijn in de stad Leiden 485 huwelijken voltrokken, tegenover 384 in 2016 en 416 in 2015.

Het stadhuis was de populairste trouwlocatie in de stad. Onder het aantal huwelijken op het stadhuis vallen een kosteloos huwelijk (92 keer) op dinsdagochtend, een eenvoudige ceremonie (96 keer) waarbij tien toeschouwers worden toegestaan en een reguliere ceremonie (259 keer). In de stad Leiden werd in 2017 56 keer het ja-woord gegeven op een andere locatie in de stad.

De stad Leiden kent 22 officiële trouwlocaties, waaronder Naturalis, Hortus Botanicus, Koetshuis de Burcht, de Pieterskerk en de Leidse Schouwburg.

Volgens de website van de gemeente wordt het aantal aangewezen locaties per 1 februari 2017 uitgebreid.