Laatste verdachte van mishandeling agent in Leiden op vrije voeten

Dit bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Omroep West. Eerder kwamen al een 15-jarige jongen uit Alphen aan den Rijn, een 17-jarige jongen uit Engeland en een 20-jarige man uit Katwijk vrij.

Rond 4.00 uur 's nachts reden patrouillerende agenten over de Lange Mare in Leiden. Daar was een vechtpartij aan de gang. De agenten wilden tussenbeide komen en daarbij werd een van hen tijdens het uitstappen van achteren door de verdachte besprongen. Daarbij kwam de agent zo ongelukkig ten val dat hij zijn kuit- en scheenbeen brak.

De agent kwam met een dubbele beenbreuk in het ziekenhuis terecht. Inmiddels is duidelijk dat ook een zenuw is beschadigd en dat een slagader werd bekneld. Het is niet zeker dat de man helemaal van zijn verwondingen zal herstellen.

Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang, daarom is niet bekend wanneer de verdachte moet voorkomen.