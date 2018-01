Illegaal vuurwerk in beslag genomen, meerdere branden tijdens jaarwisseling

Dat meldt de politie op Facebook.

Volgens Unity.nl is de brandweer in Leiden ook meerdere keren uitgerukt op Oudjaarsnacht. Zo hebben ze zondagavond een brand geblust in een van de schuren bij een flat aan de Sperwehorst. Eerder op de avond is de brandweer volgens de lokale omroep ook uitgerukt voor meerdere kerstbomen en stukken rommel die in brand stonden op de Antillenstraat.

In Leiden vonden er tijdens de vorige jaarwisseling 96 incidenten plaats in de stad. Dit komt neer op 7,8 incidenten per tienduizend inwoners. Van die incidenten hadden de meeste te maken met vuurwerk (32), vernieling of beschadiging (27), brand of ontploffing (21) en mishandeling of bedreiging (11).​