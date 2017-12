Terugblik: Dit gebeurde het afgelopen jaar in Leiden

Het afscheid van ereburger Aad van der Luit is een van de kenmerkendste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Van der Luit overleed in mei in het ziekenhuis nadat hij was getroffen door een hartaanval. Hij was al vele decennia een bekend figuur in Leiden, onder andere door zijn werk bij de gemeente.

Van der Luit voerde voor D66 het woord over alles op het gebied van sport, met name over de Leidse sportaccomodaties. Zijn inzet voor de stad is niet onopgemerkt gebleven. Zo werd hij koninklijk onderscheiden en werd hij in 2005 benoemd tot ereburger van de gemeente Leiden.

Verplaatsing busstation

Jarenlang heeft de verplaatsing van het busstation in Leiden voor de nodige discussie gezorgd. De gemeente zou eerder dit jaar een voorstel met twee varianten presenteren.

In september werd echter bekend dat het busstation zou worden onwikkeld op de huidige locatie, omdat de gemeente te weinig draagvlak zag voor het verplaatsen van het busstation.Daarmee is het ontwikkelen van de terminal aan de kant van de Bio Science Parkzijde definitief van de baan.

Het nieuwe busstation wordt zo ontworpen dat het kan worden samengevoegd met het treinstation. Ook mag het een toekomstige uitbreiding van het treinstation niet belemmeren.

Ook was het de bedoeling om de Stationsweg en de Steenstraat busvrij te maken. De Beestenmarkt zou dan worden doorgetrokken kunnen worden tot de gevelwand van de Steenstraat. Of dat nu nog haalbaar is, wordt nog onderzocht.

Regenboogpad

Een Leidse ontgroening werd vorig jaar landelijk nieuws toen vijf leden van studentenvereniging Quintus een regenboogzebrapad overschilderden en de Hitlergroet brachten als onderdeel van hun introductieprogramma. Het regenboogzebrapad, ook wel 'gaybrapad' genoemd, staat symbool voor de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

In mei van dit jaar werd bekend dat de studenten, allen in de leeftijd tussen 19 en 21 jaar, hiervoor vervolgd zouden worden. Een maand later werd de zaak echter niet-ontvankelijk verklaard, omdat het Openbaar Ministerie (OM) in eerste instantie met de verdachten had afgesproken dat de zaak door een mediation-traject zou worden afgedaan..

''De verdachten zijn de afspraak nagekomen door gesprekken met de gemeente Leiden en het COC te voeren, de schade te vergoeden en een symposium te organiseren over homo-acceptatie en diversiteit. Door alsnog tot vervolging over te gaan, heeft het Openbaar Ministerie in strijd gehandeld met de gedane toezegging en het vertrouwensbeginsel geschonden'', aldus de rechtbank.

Snackbar

In mei is snackbar City Snack op de Breestraat grotendeels verwoest door een brand. Naast dat de grote brand veel aandacht trok, werd een opmerkelijke inzamelingsactie gestart door een student. De zaak was namelijk vooral populair onder studenten, omdat de snackbar in het uitgaansgebied ligt en 's nachts geopend is.

Het doel van de initiatiefnemer is geld ophalen voor de eigenaar van de afgebrande snackbar. Donaties konden vanaf vijf euro gedaan worden. Uiteindelijk is 240 euro opgehaald.

Schaatshal

De gemeenteraad van Leiden heeft definitief gekozen voor drie nieuwe sportaccommodaties: een nieuwe topsporthal, een nieuw combizwembad én een nieuwe schaatshal. Het college is van plan in de schaatshal een baan van 250 meter aan te leggen.

Eerder drong de Leidse gemeenteraad nog aan op een 333-meterbaan. Op verzoek van de schaatswereld en geluiden uit de regio legt Leiden nu zelf een 250 meterbaan aan en kunnen bijdrages uit de regio ervoor zorgen dat het een 333 meterbaan wordt.

Lammermarkt

De Lammermarktgarage is in april feestelijk geopend met onder andere een disco en een festival. De garage gaat ruim 22 meter de grond in, waarmee het de diepste parkeergarage van West-Europa is.

Nu de garage zelf af is, wordt het plein daarboven onderhanden genomen. De Lammermarkt moet een groen evenementenplein worden.

Stijljaar

Dit jaar vierde Leiden in een nationaal samenwerkingsverband volop dat honderd jaar geleden kunstbeweging De Stijl door Theo van Doesburg in Leiden is opgericht. De stad is daarom aangekleed in de kleuren van Mondriaan.

Het eerste gebouw dat is versierd met blauwe, gele, rode en zwarte banen is het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein. Dit gebeurde in mei.

In december blijkt dat de deelname aan het landelijke themajaar Van Mondriaan tot Dutch Design de stad een bezoekersaantal van ruim 125.000 en een economische spin-off van zes miljoen euro opgeleverd.