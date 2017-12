Tijsterman Bakkers bakt beste Leidse oliebollen volgens aangepaste test AD

De bakker heeft vestigingen op verschillende locaties in Zuid-Holland, waaronder Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Katwijk. In Leiden is de bakker te vinden in winkelcentrum de Kopermolen en winkelcentrum Stevensbloem.

Vorig jaar stond het bedrijf nog in de top tien. "Zover komt Tijsterman dit keer niet, maar het is nog steeds een prima oliebol. Hier hoef je je zeker niet bekocht te voelen", aldus de beoordeling in de krant.

In 2016 was het oordeel positiever. "Vooral dankzij een knapperig krokante korst bakt Tijsterman zich de top 10 in. Knap werk. De vulling is goed in balans, prima afbeet. Daar ga je niet zelf voor bakken."

Winnaar

Bakkerij Klootwijk uit Capelle aan den IJssel is de winnaar van de ADoliebollentest. De oliebol van deze bakkerij, met 26 filialen, kreeg het cijfer 10 van de jury, met louter complimenten voor de smaak, de vulling en de krokante korst.

Afgelopen vrijdag maakte hoofdredacteur Hans Nijenhuis bekend dat de krant komend jaar alle testen onder de loep neemt. "Komende donderdag beperken we ons tot de 75 beste adressen. Het wordt er misschien ietsje saaier van, maar leedvermaak is geen vermaak."