Gemeente Leiden steekt vijftig miljoen in sportaccommodaties

Dat heeft het college dinsdag besloten. Naast het bestaande buitenbad De Vliet dat gerenoveerd wordt, komt een nieuw binnenbad van 35×25 meter en een ijshal met een 250-meter-baan, samen in één gebouw. Als de regiogemeenten in voldoende mate willen bijdragen wordt er een 330-meter-baan aangelegd.

De nieuwe ijshal vervangt de ijshal op de Vondellaan. In het nieuwe indoor sportcentrum aan de Boshuizerkade komen twee sporthallen, waarvan één met tweeduizend zitplaatsen.

Sportwethouder Dirkse is heel blij dat de kogel nu door de kerk. "Grote groepen Leidenaren kunnen zo blijven sporten in moderne accommodaties. En topsportclubs hebben straks het onderkomen om op het hoogste niveau mee te blijven doen. Met deze besluiten zetten we in op de toekomst van sport in Leiden."

De Vliet

Aan de Vliet komt straks een gebouw met binnenzwembad en ijshal. Daarnaast komt er een gemeenschappelijke ingang, centrale horeca en ruimtes voor verenigingsbesturen.

In het nieuwe zwembad kunnen wedstrijden voor waterpolo en kortebaanzwemmen op hoog niveau worden gehouden. Ook biedt het bad voor zwemmers en zwemverenigingen uit Leiden en de regio genoeg mogelijkheden voor lessen, baanzwemmen en vrij zwemmen.

Het huidige buitenbad wordt met behoud van bestaande voorzieningen gerenoveerd zodat het ook weer jaren mee kan.

Indoor sportcentrum

Als de gemeenteraad instemt met het kaderbesluit, worden de plannen voor de bouw van het indoor sportcentrum verder uitgewerkt. Het sportcomplex wordt gebouwd op het meest zuidelijke veld van sportpark Boshuizerkade.

De hoofdhal – de topsporthal – biedt een nieuwe basis voor wedstrijden en trainingen van de Leidse sportverenigingen en voor topsportwedstrijden zoals thuiswedstrijden van ZZ Leiden Basketball en misschien straks ook andere zaalsporten. Er is plek voor tweeduizend toeschouwers.

De tweede sporthal wordt doordeweeks gebruikt door onder meer de sportklassen van het Leonardo College en ’s avonds en in de weekenden door sportverenigingen.

Duurzame ambities

Het onderbrengen van het binnenbad met een nieuwe ijshal in één gebouw levert financiële en duurzame voordelen op. Het zwembad wordt verwarmd met de restwarmte van de dichtbij gelegen rioolwaterzuivering en in de wintermaanden met de restwarmte van de ijshal.

Het dak van zowel het binnenbad als de ijsbaan wordt zoveel als mogelijk bedekt met zonnepanelen. De nieuwe ijshal wordt energieneutraal met 100 procent CO2-reductie en zonder gasaansluiting. Voor het sportcentrum worden de duurzaamheidsmaatregelen nog verder uitgewerkt.

De bouw van de nieuwe ijshal, zwembad en indoor sportcentrum start naar verwachting in 2019. De eerste sporters kunnen dan eind 2020 voor het eerst in de nieuwe accommodatie schaatsen en zwemmen. De oplevering van het nieuwe indoor sportcentrum is naar verwachting in de winter 2020/21.