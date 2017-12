Kandidatenlijsten CDA en PvdA Leiden vastgesteld

Bij het CDA zijn een paar wijzigingen opgetreden. De voorgestelde nummer vier Patrick Meijer en nummer vijf Julius Terpstra zijn van positie gewisseld. Ook is er een student de top tien in getorpedeerd.

Lijsttrekker Joost Bleijie is tevreden over het verloop van de avond. "Het was volle bak. Leuk om zoveel CDA'ers bij elkaar te hebben. Veel mensen denken dat het CDA een stoffige partij is, maar dat is echt niet zo. Er waren ook veel jongeren aanwezig."

De verrassing van de avond was de stijging van de 24-jarige geschiedenisstudent Jonathan Provoost. Op de conceptlijst stond hij nog elfde, maar de jongeren in de partij vonden dat er in een studentenstad als Leiden nog een student in de top tien moet staan. Daarom stemden ze hem naar de zevende plek.

De top vijf wordt compleet gemaakt met Roeland Storm op twee en Josine Heijnen op plek drie.

PvdA

Bij de PvdA is de lijst ongewijzigd gebleven. Lijsttrekker Marleen Damen is trots op de lijst: "Onze kandidaten komen uit alle lagen van de Leidse bevolking en hebben heel verschillende achtergronden. Daarmee is de lijst een letterlijke vertaling van onze campagneslogan: 'Leiden maken we samen'!"

De top tien bestaat voor een groot deel uit bekende namen. Fractievoorzitter Gijs Holla krijgt plek

twee en de raadsleden Anna van den Boogaard en Abdelhaq Jermoumi staan respectievelijk op plek drie en plek vier. De hoogste nieuwkomer is Tiny Klever, op nummer vijf.