Drie Leidse fracties voor aanpakken huisjesmelkers

De partijen denken daarbij aan het opleggen van boetes en dwangsommen om huisjesmelkers die over de schreef gaan in hert gareel te krijgen.

"Al jarenlang krijgen we keer op keer geluiden binnen van huurders die te veel huur betalen en die als zij hun recht willen halen geïntimideerd of bedreigd worden door hun huisbazen," zo schrijven de drie partijen. "De maat is vol."

De drie partijen vragen het college om steekproeven te gaan nemen om malafide huisbazen op te sporen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen naar aanleiding van tips van de Huurcommissie. Ook het instellen van huurteams, zoals in Utrecht, Amsterdam en Groningen, staat op het wensenlijstje van de partijen.

Landelijk actieplan

Vorige week presenteerde de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een landelijk actieplan om huisjesmelkers aan te pakken.

In dit actieplan stellen zij voor om via twee verschillende sancties het probleem van huisbazen die te hoge huren vragen aan te pakken: de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.