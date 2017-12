Leidse parken vuurwerkvrije zones rondom jaarwisseling

Leiden Regio Leiden verdeeld over keuze lokale omroep De regio Leiden is verdeeld over de keuze voor een lokale omroep, waarvoor Sleutelstad en Unity de gegadigden zijn. In Voorschoten koos een meerderheid donderdag voor laatstgenoemde, terwijl Sleutelstad de gemeenteraad van Leiden unaniem achter zich kreeg.