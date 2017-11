Kandidatenlijst D66 Leiden vastgesteld

Leiden Grootste museale sieradenexpositie ooit in Volkenkunde In Museum Volkenkunde is vanaf 13 december de grootste verzameling sieraden te zien die ooit in een Nederlands museum bij elkaar is gebracht. Bijna duizend sieraden uit de museumverzameling, aangevuld met hedendaagse sieraden van ontwerpers uit de hele wereld worden uitgestald.