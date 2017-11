Fiets PostNL gestolen met tassen vol onbezorgde brieven

Leiden 'Verdwenen miljoen inpassingsgeld Rijnlandroute leidt niet tot problemen' Meer dan een miljoen euro uit een potje van drie miljoen dat de gemeente Leiden in het geheim had gereserveerd voor extra inpassingsmaatregelen bij de Stevenshof als daar de Rijnlandroute is aangelegd, is per ongeluk uitgegeven aan leefbaarheidsprojecten in andere wijken.