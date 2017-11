Universiteit Leiden zakt weg op Keuzegids Universiteiten 2018

In totaal heeft de universiteit 57,5 punten gekregen, twee minder dan vorig jaar. Daarmee is Universiteit Leiden uit de subtop weggezakt en staat het op een gelijk niveau met de VU in Amsterdam.

Volgens de uitgever is Wageningen Universiteit, net als voorgaande jaren, de beste universiteit. De drie universiteiten die het sterkst dalen waren Leiden, Eindhoven en Rotterdam. Deze drie onderwijsinstellingen hadden te maken met een sterke groei in hun aantal eerstejaars. Volgens de studenten was deze groei niet goed opgevangen op het gebied van faciliteiten en begeleiding.

De Keuzegids velt een oordeel op basis van onder meer statistieken over studiesucces, het oordeel van deskundigen en het oordeel van studenten. De onafhankelijke gids beschrijft, vergelijkt en beoordeelt alle bacheloropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs.

Oudste universiteit

Dit jaar heeft de Keuzegids Universiteiten ook een hoofdprijs toegedeeld aan elke universiteit in zijn eigen categorie. Leiden wint hierbij de prijs voor oudste universiteit.

De universiteit is in 1575 aan de stad cadeau gedaan door Willem van Oranje nadat er in Leiden een einde was gemaakt aan de Spaanse bezetting.