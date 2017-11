Gemeente Leiden zet 'rotzooiopruimers' in tegen zwerfafval

Wie een selfie met de rotzooiopruimers maakt, kan mooie prijzen winnen zoals een ritje op een veegwagen. De eerste selfie was alvast voor wethouder Paul Laudy.

Per dag wordt er in Leiden tweehonderd kilo aan zwerfafval opgeruimd. "Dat is meer dan een gemiddeld gezin per jaar aan afval produceert", zegt wethouder Laudy. "Leiden gaat heel erg vooruit de afgelopen tijd, maar tegelijkertijd kan de stad nog een stuk schoner."

Hoewel een volledig zwerfafvalvrije stad altijd het streven zal zijn, is dat geen realistisch doel. "In feite is de lat natuurlijk zo hoog dat we naar nul willen, maar we hebben nu niet echt een getal in gedachten dat we willen bereiken. Wel een letter", legt coördinator zwerfvuilprojecten Marcel van Westerhoven van de gemeente Leiden uit.

"Je hebt A+ en A kwaliteit, dan zou de stad echt brandschoon zijn. Wij gaan nu in eerste instantie voor B kwaliteit. Dan ligt er nog wel wat afval, maar dat is acceptabel."