Nepbrief over aftapwet ook in Leiden verspreid

In de brief wordt een bezoek aangekondigd van een medewerker van de gemeente die de internetverbinding aftapbaar komt maken. Ook de politie in Leiden roept op om de brief te negeren. "Ga niet in op de inhoud van de brief", aldus de politie.

De Algemene Veiligheids- en Inlichtingendienst (AIVD) waarschuwt tegen de brief. De Rijksveiligheidsdienst bestaat niet. Wie het internetadres www.rijksveiligheidsdienst.nl, dat in de brief wordt genoemd, bezoekt, komt nu op een website terecht met informatie over het raadgevend referendum dat in maart gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen wordt gehouden.