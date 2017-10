Programma: Leiden International Filmfestival (LIFF) van start

Het festival richt zich op films op het grensvlak van arthouse en mainstream cinema. Dit jaar omvat het programma zo’n honderd films.

Suburbicon, de nieuwe film van regisseur George Clooney, opent op 27 oktober het Leiden International Film Festival. De grimmige tragikomedie beleeft zijn Nederlandse première in Leiden.

Suburbicon gaat over een rustige blanke buitenwijk in de jaren vijftig die wordt opgeschud door een inbraak en een donkere familie die in de buurt komt wonen.

Rijksmuseum

Er worden films getoond op bijzondere locaties, zoals de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden. "Er zijn klassiekers in een moderne context, films met live muziek en debuutfilms van regisseurs die over vijf jaar wereldberoemd zullen zijn", aldus de organisatie.

Naast de honderden films zijn er ook andere programmapunten.

Fear & Loathing

Een groot feest op de openingsavond, van 22.00 tot 04.00 uur in De Kroon. "Maffe outfits, een hoge dosis absurditeit en een line-up met verassingen", aldus de organisatie.

Filmquiz

Op woensdag 1 november is er een filmquiz van 20.00 tot 23.00 uur in Scheltema. De quizmasters vragen iedereen 'de hemd van het lijf over films en film gerelateerde zaken'.

Slotfilm

De slotfilm wordt zondag 5 november vertoond in het Trianon. De tragikomedie Last Flag Flying van Richard Linklater (Boyhood) draait om drie Vietnamveteranen op een laatste missie: het begraven van de zoon van één van hen, die in de Irakoorlog is omgekomen. De film begint om 21.45 uur.

Bezoekersinformatie

Een normaal kaartje voor een film kost 9 euro, als je een CJP-pas hebt 7,50. Er zijn ook strippenkaarten te koop en met de Cinevillepas is de toegang gratis.

Het festival vind op de volgende locaties plaats: het Trianon, het Kijkhuis, de Stadsgehoorzaal (hier is ook de LIFF Festivalbalie), Scheltema, de Hortus Botanicus en het Rijksmuseum van Oudheden.