Leidse burgemeester sluit studenten op in glazen container

Vijf studenten aan de Hogeschool van Leiden, Noor, Daniel, Timo, Erik en Bodine, willen hiermee geld inzamelen voor de organisatie Het Vergeten Kind.

Het doel is om minstens drieduizend euro op te halen voor de organisatie. Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek.

Rozen verkopen

Twee van de studenten laten zich vierentwintig uur opsluiten, de anderen zullen tijdens die uren met verschillende acties proberen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ze gaan rozen verkopen, pizzabonnen veilen en verzoekplaten draaien.

"Wij hebben ons vroeger op een zorgeloze, vrolijke en veilige manier écht kind kunnen voelen, maar beseffen ons dat dit helaas niet voor elk kind in Nederland het geval is", aldus een van de studenten. "Daarom zetten wij ons graag in voor dit goede doel, om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk, het liefst alle, kinderen in Nederland zich kind kunnen voelen in een veilige omgeving."

Videoboodschap

DJ/Producer en bekende Leidenaar Armin van Buren heeft door middel van een videoboodschap zijn steun aan de actie laten blijken.

De actie duurt van 17:00 uur tot 28 oktober 17:00 uur. Via de facebookpagina van de actie is de voortgang te volgen.