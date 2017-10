PvdA Leiden presenteert concept-programma gemeenteraadsverkiezingen

Met het programma dat de titel ‘Leiden maken we samen’ meekreeg, ijveren de sociaaldemocraten voor een socialere, sterkere en groenere stad. "Want hoewel het de afgelopen jaren goed gaat met Leiden, is er nog veel te doen," zegt lijsttrekker Marleen Damen.

De partij trekt een eenmalig bedrag van vijf miljoen euro uit voor het realiseren van alle plannen. Daarnaast wordt er nog eens ruim een miljoen per jaar vrijgemaakt.

"Samen met de inwoners van Leiden hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om Leiden een stad te maken waar mensen graag wonen en werken," zegt Damen. "Met succes, want die samenwerking heeft ertoe geleid dat Leiden een aantrekkelijke stad is waar we trots op kunnen zijn."

Tweedeling

Volgens Marleen Damen is er ondanks die positieve geluiden geen reden om achterover te gaan leunen: “Ook in Leiden dreigt een tweedeling. Er zitten er nog te veel mensen zonder werk en te veel kinderen groeien op in armoede."

"We hebben te weinig betaalbare huizen en buurten en straten kunnen véél groener. Daarom blijven we als PvdA investeren in goed werk en in gelijke kansen voor iedereen". Damen hamert ook op de noodzaak voor meer woningen. "Ook voor mensen met een kleine beurs".

Punten

Een ander punt dat de lijsttrekker wil benadrukken, omdat het belangrijk voor haar is, is de aanpak van discriminatie. Daar gaan we echt voor. "Ik heb veel zin om samen met de Leidenaren aan de slag te gaan met dit verkiezingsprogramma. Want de beste ideeën om Leiden sterker, socialer en groener te maken, ontstaan door samen te werken".

Een aantal punten die de partij op een rij heeft gezet en waarmee de PvdA Leiden komende maanden in gesprek wil met de kiezers zijn armoedebestrijding, een ruimhartig armoedebeleid, huiswerkbegeleiding voor kinderen van ouders die dat niet kunnen betalen en hulp aan mensen bij het voorkomen en aanpakken van schulden.

Sleutelbanen

Daarnaast wil de PvdA Leiden honderd Sleutelbanen creëren. Dat zijn banen voor bijvoorbeeld klassenassistenten, conciërges en beheerders van sportclubs en buurthuizen. "Geen Melkert-banen," zegt Marleen Damen. "Dit gaat om echte banen met een echt salaris".

Naast genoemde zaken gaat de PvdA Leiden voor het beste MBO van Nederland, wordt er als het aan de partij ligt, geïnvesteerd in wijkwinkelcentra, zoals de Kopermolen en het Diamantplein en komen er investeringen in lagere woonlasten door duurzame energieopwekking voor sociale huurwoningen. De binnenstad wordt autoluw, er worden 1000 nieuwe bomen in de stad gepland en alle gemeentelijke gebouwen krijgen groene daken.

Sport

Ook de Leidse sportwereld kan blijven rekenen op de steun van de PvdA. Damen: "We blijven investeren in sport door een nieuwe schaatsbaan, een nieuwe sporthal en een nieuw zwembad".

Tenslotte wil de PvdA een extra fietsenstalling bij Leiden Centraal en meer geld voor cultuur in de wijken.

Programmacommissie

Het verkiezingsprogramma is de afgelopen tijd opgesteld door de programmacommissie van de PvdA Leiden. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met Leidenaren uit alle delen van de stad. Davied van Berlo, voorzitter van de programmacommissie is trots op het resultaat: “Het programma is echt samen met de stad gemaakt”.

Het concept-verkiezingsprogramma wordt door de Leidse PvdA-leden definitief vastgesteld op de afdelingsvergadering van 22 november.