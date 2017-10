Leidse hoogleraar Gerard Persoon en Hugo s’Jacob koninklijk onderscheiden

Persoon werd na afloop van een symposium ter gelegenheid van zijn afscheid bij de Universiteit Leiden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Henri Lenferink.

De Leidse hoogleraar heeft zich sinds 1975 ingezet voor het belang van inheemse volkeren. Hij heeft ook enige tijd als consulant gewerkt voor onder meer het Wereld Natuur Fonds. In 1986 maakte hij de zijstap naar het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden, waar hij eerst onderzoeker en later universitair docent werd. In 1994 promoveerde hij en in 1999 werd hij Universitair Hoofddocent bij het Centrum voor Milieuwetenschappen.

Tien jaar later keerde hij terug bij het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, waar hij bijzonder hoogleraar Milieu en Ontwikkeling werd. In 2014 werd die positie omgezet naar een gewoon hoogleraarschap.

Dr. Hugo s’Jacob

Dr. Hugo s’Jacob werd maandag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van locoburgemeester Robert Strijk na afloop van de boekpresentatie van deel 14 van de serie 'Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oost-Indische Compagnie'.

Hierin wordt verslag gedaan van de stand van zaken in Azië en Zuid-Afrika. S’Jacob is editeur en de drijvende kracht achter deze publicatie.

Pensionering

Tot aan zijn pensionering in 2000 was hij als universitair docent werkzaam bij de Universiteit van Groningen. Na zijn pensionering ging hij in Leiden wonen, waar hij aan de slag ging bij het Huygens Instituut.

De komst van Hugo s‘Jacob naar Leiden viel samen met het TANAP project waarin de Universiteit Leiden in samenwerking met het Nationaal Archief de training en opleiding van Aziatische historici en archiefmedewerkers ging verzorgen. Toen de in Leiden getrainde onderzoekers begonnen met hun onderzoek, wierp s’Jacob zich op als begeleider.