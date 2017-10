PostNL halveert aantal brievenbussen in de regio

Globaal gaat het om een halvering van het aantal brievenbussen. De reden voor de aanpassing is dat er in Nederland steeds minder post verstuurd wordt.

"Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderen of verplaatsen we naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk", aldus een woordvoerder van het postbedrijf.

Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet voorschrijft. Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals ANBO, Unie KBO, PCOBm I(e)derin en LvKK de mogelijkheid gekregen om advies uit te brengen op de plannen in de gemeente.

Bereikbaarheid

Gezamenlijk is gekeken of brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden dan ook staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd.

Vanaf 20 november 2017 worden de eerste veranderingen in het netwerk van brievenbussen in Zuid-Holland doorgevoerd. Als een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Bewoners ontvangen op het huisadres een brief met informatie over de veranderingen.

Wijzigingen in andere gemeentes

Leiderdorp

In de gemeente Leiderdorp blijven 18 brievenbussen, verdwijnen 14 brievenbussen en komt er 1 nieuwe brievenbus bij. Op welke locaties brievenbussen blijven.

Oegstgeest

In de gemeente Oegstgeest blijven 11 brievenbussen, verdwijnen 13 brievenbussen en komen er 2 nieuwe brievenbussen bij.

Voorschoten

In de gemeente Voorschoten blijven 16 brievenbussen en verdwijnen 10 brievenbussen.

Zoeterwoude

In de gemeente Zoeterwoude blijven 9 brievenbussen en verdwijnen 4 brievenbussen.