15 procent minder woningen verkocht in Leiden dan vorig jaar

Dot blijkt donderdag uit cijfers van makelaarskoepel NVM.

De daling in woningverkopen die in het tweede kwartaal werd ingezet, zet in de Randstad door. In minder populaire gebieden neemt de verkoop en ook de verkoopprijs nog steeds toe.

De belangrijkste conclusie van de woningmarktcijfers over het derde kwartaal van 2017 is dat het krimpend woningaanbod niet aan de vraag kan voldoen in met name steden en de Randstad-regio’s.

In Leiden is er een stijging van de transactieprijzen van 18,6 procent. Dit is in lijn met de rest van de Randstad: Den Haag en omstreken (18 procent), Almere (17,5 procent), Amsterdam (17,1 procent), Haarlemmermeer (16,7 procent) en het Gooi (15,5 procent).