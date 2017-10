Albert Heijn Kooilaan viert feest wegens nieuw bevoorraadde winkel

In augustus waren er problemen met de levering van veel producten door een geschil met een franchisenemer over financiële verplichtingen. In september werd de supermarkt overgedragen aan Albert Heijn waarna de winkel weer werd bevoorraad.

‘We zijn blij dat onze winkel weer gevuld is’, is te lezen op de Facebookpagina van de supermarkt. In de post nodigt de winkel haar klanten uit voor een borrel. ‘Wij willen iedereen bedanken die ons in de moeilijke tijd heeft gesteund.’