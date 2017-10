Politie krijgt drie tips na buurtonderzoek over omgebrachte man Tomatenstraat

De politie is tevreden over de uitkomst van het buurtonderzoek, al blijft de getuigenoproep staan. Dat zegt een woordvoerder van de politie maandag tegen NU.nl.

Vooralsnog is er weinig bekend over het 38-jarige Poolse slachtoffer Tomasz Kierat. Onbekend is waar de man verbleef en wat hij in Leiden deed. De woning waar het slachtoffer is gevonden, was niet van hem.

Op 24 september werd Kierat door agenten dood aangetroffen in een woning aan de Tomatenstraat. Op diezelfde avond werden twee mannen van 30 en 45 jaar aangehouden voor betrokkenheid.

Verdachten

De 45-jarige verdachte is een ex-tbs'er uit de stad. In 2005 is de verdachte man veroordeeld geweest voor mishandeling van zijn ex-vriendin. Tot oktober 2013 heeft de 45-jarige Leidenaar daar tbs voor gehad. De 30-jarige mede-verdachte is inmiddels op vrije voeten.

Wat de relatie is tussen het slachtoffer en de verdachten is onbekend. Ook is de toedracht van de moord nog niet duidelijk.