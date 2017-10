Omgekomen man in Tomatenstraat is 38-jarige Pool

De politie maakte dat dinsdag bekend in het regionale opsporingsprogramma Team West.

De 30-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid van de dood van een man in aan de Tomatenstraat in Leiden, is maandag vrijgelaten. Een andere verdachte zit nog vast. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan NU.nl na berichtgeving van Unity.nu.

Het slachtoffer werd op 24 september dood gevonden in zijn huis aan de Leidse Tomatenstraat. Diezelfde avond zijn twee mannen van 30 en 45 jaar aangehouden.

De 45-jarige verdachte in deze zaak is een ex-tbs'er uit Leiden. De verdachte is in 2005 veroordeeld geweest voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. Tot oktober 2013 heeft hij daar tbs voor gehad.

Relatie

Wat de relatie is tussen het slachtoffer en de verdachten is vooralsnog onbekend. Ook is de toedracht van de moord nog niet duidelijk.