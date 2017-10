Overzicht: Zo ziet het programma van het Leidens Ontzet er uit

Het 3 oktoberfeest, een belangrijk onderdeel van het Ontzet, is maandag om 7.00 uur begonnen met het blazen van de reveille vanaf het bordes van het stadhuis. Daarna is het Wilhelmus gespeeld en zong het publiek een aantal vaderlandse liederen. Deze traditie is in 1946 ontstaan.

Dinsdagochtend wordt er vanaf 7.30 uur haring en wittebrood uitgedeeld aan alle Leidenaren en iedereen die in Leiden geboren is. Dit gebeurt van oudsher in de Waag.

De traditie verwijst naar het einde van de Spaanse bezetting op 3 oktober 1574, waarbij de bevrijders de, 'de Watergeuzen', de stad binnen voerden om haringen en wit brood te geven aan de hongerige inwoners van Leiden.

Koraalliederen

Rond de klok van 8.00 uur komen duizend stemmen samen in het Van der Werfpark voor het zingen van de Koraalliederen. De muziek wordt verzorgd door de Chr. Muziek- en Showband Corcordia, samen met Die Schlussel Stadter Musikanten en harmoniekapel Werkmans Wilskracht. Wim de Ru leidt het orkest.

Halverwege het programma houdt Joost Bleijie een rede, wat burgemeester Lenferink van repliek dient. Na afloop leggen de burgemeester en de voorzitter van de 3 October Vereeniging een kans bij het standbeeld van burgemeester Van der Werff en zingen het Wilhelmus.

Cultureel programma

Op verschillende plekken in de stad worden activiteiten georganiseerd. De Feestelijke warenmarkt, waar ongeveer 250 kramen te zien zijn, is van 9.00 uur tot middernacht te bezoeken. De Vlootschouw en folkloristische ambachtsmarkt aan de Kort Galgewater is van 10.00 tot 18.00 uur te zien.

In de Pieterskerk is om 10.00 uur een dienst bij te wonen, die voor iedereen toegankelijk is. Om 13.00 uur begint de Grote Optocht in de binnenstad, waarbij verschillende praalwagens met muziek en bijzondere acts uit binnen- en buitenland te zien zijn. De optocht duurt ongeveer tot 17.00 uur.

Ook voor kinderen is er veel te doen. Zo is er tussen 9.30 en 12.15 uur het Kinderpark in het Van der Werfpark. Ook is in hetzelfde park een Straattheater-parade tussen 10.00 en 13.30 uur. Tussen 10.00 en 21.00 uur is de Nostalgische kermis gaande aan het Pieterskerkplein.