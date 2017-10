Buurtverenigingen boos om vergunning evenement 'Dak Af Juh' op Kaasmarkt

De buurtverenigingen Pancras-West en Maredorp-de Camp zijn erg teleurgesteld over het besluit van burgemeester om het evenement 'Dak Af Juh' een vergunning te geven voor de Kaasmarkt. Het feest wordt op verzoek van burgemeester Lenferink georganiseerd door de organisatiebureaus Kwik Events en Firma Bolwerk om de omgeving van de Nieuwe Rijn en het Stadhuisplein te ontlasten.

Het feestgebied rond de Nieuwe Rijn is tijdens normale 3 oktobervieringen enorm druk en zonder feest op de Garenmarkt, waar in andere jaren ook duizenden mensen terecht kunnen, werd door de burgemeester gevreest voor de openbare orde en de veiligheid van de feestvierders. Zeker als iedereen richting de pontons op het water zou gaan.

Lenferink verzocht de twee bureaus om een alternatief feest op een extra locatie te organiseren. Ze stemden in en gingen op zoek naar een feestlocatie in de buurt van de Nieuwe Rijn. Te ver weg zou geen effect sorteren op de bezoekersstroom daar. In eerste instantie werd een unieke locatie gevonden op het dak van de Hoogvliet parkeergarage.

Locatie

Een paar dagen geleden bleek het dak niet sterk genoeg voor vijftienhonderd dansende en hossende mensen en werd de Kaasmarkt aangewezen als definitieve plek. Tot woede van de wijkverenigingen die erop wijzen dat de Kaasmarkt helemaal geen evenementenlocatie is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het verderweg gelegen Huigpark waarvoor ook geen politiek draagvlak bestaat.

Afgelopen vrijdagavond werd in allerijl een informatiebijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen. Lenferink stelde toen geen andere mogelijkheid te zien dan de Kaasmarkt. "Kennelijk weegt de mening van politici zwaarder, dan het loslaten van een belofte aan bewoners, het negeren van het bestemmingsplan en het inleveren op veiligheid", citeren de wijkverenigingen een vrijdagavond aanwezige bewoner.

Omdat Leiden Culinair afgelopen zomer ook al vanwege het niet beschikbaar zijn van de Garenmarkt mocht uitwijken naar de Kaasmarkt, is aan de buurt beloofd dat het gebruik als evenementenplein eenmalig zou zijn. "Die belofte wordt nu gebroken voor een evenement dat veel meer overlast veroorzaakt. Zoveel dat de gemeente een aantal omwonenden een hotelovernachting gaat aanbieden. Bespottelijk, dat je je huis uit moet voor een evenement", vindt Arthur Elias van buurtvereniging Maredorp.

Belangen

Voorzitter Jaap van Meijgaarden van buurtvereniging Pancras-West is ook zeer ongelukkkig met de hele gang van zaken. Hij wijst op het toegestane geluidsniveau in de nu met spoed afgegeven vergunning: "Dat is nog hoger dan eerder in de vergunning voor het dak van de parkeergarage stond omdat het anders voor de organisatoren onwerkbaar zou zijn. Dit is een onwetenschappelijk en absurd standpunt voor een dienst die juist de leefomgeving moet bewaken."

De omgevingsdienst denkt dat het hele evenement het doel voorbij schiet met een lagere geluidsnorm. Dat zou ten koste gaan van de aantrekkelijkheid van het evenement, waardoor mensen alsnog richting Nieuwe Rijn gaan, zo is de redenering. "Te zot voor woorden", vindt Van Meijgaarden.

De buurtverenigingen stellen dat ze niet alleen opkomen voor de belangen van de omwonenden, maar ook maken ze zich ook zorgen over de veiligheid van de bezoekers aan Dak Af Juh. "Op de oneffen Kaasmarkt met talloze obstakels is een ongeluk zo gebeurd."

Het steekt de buurtverenigingen ook dat er geen mogelijkheid meer is om bezwaar te maken. "Dat is al net zo als bij Leiden Culinair. Het besluit is nergens gepubliceerd en het evenement is al maandag. Belanghebbenden kunnen geen kennis nemen van de inhoud en de drempel om naar de kort geding rechter te gaan, dat is nog de enige optie, enorm hoog".

Gesprek

Burgemeester Lenferink heeft volgens de wijkverenigingen aangegeven dat hij met ze in gesprek wil gaan over evenementen in de stad. Pancras-West en Maredorp-de Camp benadrukken dat dergelijke gesprekken alleen zinvol zijn als de gemeente zich houdt aan gemaakte afspraken.

"De gemeente moet nu eindelijk ook het belang van bewoners eens laten meewegen bij het besluiten al dan niet een vergunning te verlenen", stellen de wijkvoorzitters. "Nu ontstaat het beeld dat de gemeente evenementen op de Kaasmarkt er doorheen rommelt."