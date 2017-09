Dunea zet zich in voor meer kraanwater in Leidse horeca

Met de campagne wil het drinkwaterbedrijf mensen ervan bewust maken dat kraanwater gezond en duurzaam is.

Dunea stelt daarom gratis karaffen beschikbaar voor de horeca beschikbaar. De Ondernemers mogen zelf bepalen of ze het kraanwater gratis aanbieden of niet.

De Leidse estafette ging van start in de Hortus Botanicus. Daar overhandigden burgemeester Lenferink en directeur Wim Drossaert van Dunea de de eerste twaalf karaffen aan directeur Paul Keβler van de Hortus en aan de cateraar van de Hortus, Robin van der Schuyt van Van der Linde Catering. Van der Schuyt gaf het stokje op zijn beurt door aan Sander Lares, eigenaar van Restaurant De Engelenbak.

Trots

Drossaert vertelt waarom Dunea de estafette is gestart. "Dunea is trots op het water dat uit de kraan stroomt. We winnen en zuiveren het water met veel passie in Nationaal Park Hollandse Duinen. Kraanwater is smakelijk, vers en duurzaam. Geen wonder dat steeds meer mensen in de horeca om een karafje kraanwater vragen."

"En gelukkig zijn er veel horecaondernemers die daar graag gehoor aan geven. Gastvrijheid in optima forma. Om dat verder te stimuleren, stellen wij gratis karaffen beschikbaar voor de horecagelegenheden in ons leveringsgebied. Zo wordt het serveren van een karaf kraanwater – of liever gezegd duinwater – nog leuker en eenvoudiger. We zijn blij dat nu ook Leiden de kraanwaterestafette omarmt."

Burgemeester Lenferink sloot zich bij die woorden aan. Naast dat kraanwater duurzaam, lekker en gezond is, vindt hij het ook heel belangrijk dat Leiden als een gastvrije stad wordt gezien. En daar draagt het aanbieden van een glaasje kraanwater zeker aan bij.

Twijfel

Hoewel sommige ondernemers zullen twijfelen om het water gratis aan te bieden, is het voor Restaurant De Engelenbak een logische stap om aan de Kraanwaterkaraffen Estafette mee te doen, legt eigenaar Sander Lares uit.

"Wij schonken altijd al gratis kraanwater en we zien dat klanten dat erg waarderen. Wij hebben liever tevreden klanten die terugkomen dan dat we geld verdienen met het verkopen van water. Uiteindelijk heb je daar meer aan. Ik raad het ondernemers dan ook zeker aan om het ook te doen."

Ter ondersteuning van het duurzame initiatief wordt er bij de karaffen ook een deursticker geleverd waarmee de horecaondernemer kenbaar maakt ook kraanwater te schenken.