Reportage: Hudson's Bay Leiden dinsdag open

De opzet van het warenhuis is anders dan wat het winkelend publiek voorheen in het pand aantrof.

'De Hudson', zoals het bedrijf nu al in de volksmond wordt genoemd, is vooral vertegenwoordigd in mode, beauty, bad, bed en textiel. "We verkopen bijvoorbeeld ook geen meubelen, maar wel woonaccessoires", vertelt storemanager Benjamin Heij, terwijl hij een sneak preview geeft in het warenhuis.

"Morgenochtend halen we het papier voor de etalages weg, en zie je aan de Aalmarktzijde meteen de schoenenafdeling op de plek waar voorheen La Place was gevestigd."

Paden

La Place is bij Hudson’s Bay Leiden weer uitsluitend gevestigd op de vierde, waar nu ook de toiletten zijn gemaakt. Verder wordt de bovenste etage gevuld met cadeau-artikelen.

Wat op alle etages opvalt, is de ruime opzet. Brede paden, geen routing. Het assortiment heeft per etage een 'hoofdthema', zoals bijvoorbeeld damesmode op de eerste en herenmode op de tweede etage.

Assortiment

"Wat ik zelf heel leuk vind, is deze studio", zegt Heij, terwijl hij wijst naar een boksbal. Ernaast staat een botsautootje. "Daar gaan we af en toe mee over de afdeling scheuren."

Qua assortiment past Hudson's Bay zich per stad, en dus vestiging, voor een deel aan de lokale marktsituatie aan. In Leiden voert het bedrijf deels andere merken en artikelen dan in bijvoorbeeld Amsterdam. "Maar natuurlijk is er ook veel overlap", aldus Heij. Hoe Leids is Hudson’s Bay eigenlijk? "Heel Leids! Op 3 oktober zijn we gesloten."

Hudson's Bay Leiden is vanaf dinsdag 12 september zeven dagen per week geopend van 9.30 uur tot 18.00 uur. Op vrijdag en zaterdag tot 18.30 uur en op maandag vanaf 11.00 uur. Op 21 september volgt nog een feestelijke opening waarbij iedereen welkom is.