ChocoJazz brengt bijzondere toetjes en muziek naar Leiden

Vanaf 20.00 uur kunnen bezoekers genieten van tien bijzondere toetjes met tien aansluitende jazz composities. Het thema van de avond is 'schilders'.

"Bij elke schilder hebben we een toetje en een liedje bedacht", vertelt Steinebach. Dat betekent niet dat er zomaar een kunstwerk in de vorm van een toetje wordt nagemaakt. Bij elke schilder probeert het duo een bepaald gevoel op te roepen. Steinebach: "Een goed voorbeeld daarvan is Dalí. Ik maak niet een gesmolten klok van chocola, maar we kijken naar de gedachte achter de kunstwerken. Dalí heeft bijvoorbeeld samengewerkt met Walt Disney. Destino is een hele passievolle, romantische film. Die passie wilde ik vangen en dus heb ik een toetje gemaakt met afrodisiacsmaken als chocola en diepe amarene kersen port."

Reanne van Kleef sprak met toetjeskok Ted Steinebach en Jazz zangeres Vivienne Aerts over ChocoJazz.

Terwijl Steinebach de avond vult met lekkernijen, mengt Aerts haar originele composities met de elektronische inventiviteit van Nederlandse basgitarist Robin Koerts. Hierbij combineren ze Jazz, live loops, beeld en geluidsfragmenten. De kunsten van Koerts, die bekend is van de Soundbites van de Wereld Draait Door, en de vocale jazzmuziek van Aerts vormen samen een geheel nieuw concept. Daarnaast zijn er video fragmenten, zoals youtube drummers, tennis spelers, didgeridoos, the Simpsons en Wally die met hun beeld en geluid deel uitmaken van de composities.

Van New York naar Leiden

Een groot deel van het jaar werken Steinebach en Aerts in New York. Steinebach, ook bekend onder de naam ChocoTed, werkte in New York bij Eleven Madison Park. In het derde beste restaurant van de wereld creëerde hij de mooiste desserts. In Nederland maakte hij destijds bonbons onder de naam ChocoTed met vernieuwende smaken zoals Lagavulin Whisky, lapsang souchong en 80% pure chocola. Aerts werkt in New York aan haar nieuwe album en zong al een aantal keren in de fameuze NYC Jazz Club the Blue Note.

Met ChocoJazz wil het koppel iets teruggeven aan Leiden. Aerts: "Dit is iets waar we onze creativiteit op los kunnen laten en Leiden is echt ons stadje." Steinebach vult aan: "Hoewel we vaak in New York zijn voelen we onszelf wel echt Leienaren. We hebben zoveel plezier van de stad als we hier zijn. Daarom willen we gewoon iets teruggeven, of beter gezegd iets toevoegen aan de stad. En hoe kun je dat beter doen dan je passie geven? Ik geef dus toetjes aan de stad en Vivienne muziek die je in Nederland niet zomaar tegenkomt."

Kaarten voor de avond kosten 25 euro. Deze kunnen alleen online worden gekocht.