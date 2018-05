Gemeente schrapt vijf locaties voor vluchtelingenhuisvesting

De gemeente Leiden kan niet tot zaken komen met het Rijksvastgoedbedrijf. Er zou bij tijdelijke huisvesting voor tien jaar een bedrag van 300.000 euro op de exploitatie moeten worden toegelegd. Dat is Leiden te gortig. Op het naastliggende terrein komen wel huizen. Portaal gaat daar sociale huurwoningen realiseren.

Ook het terrein bij de Gabriel Metzustraat is afgevallen als locatie voor het huisvesten van statushouders. De grond is te sterk vervuild en saneren wordt te duur. Een pand aan de Turkooislaan valt af omdat er geen overeenstemming is met de eigenaar.

Het is nu de bedoeling om dat gebouw te slopen en er sociale huurwoningen neer te zetten. Tenslotte valt ook de tuin van het Klooster aan de Vrouwenweg af. Wegens hoge kosten en ook omdat de geluidsbelasting van de naastgelegen A4 te hoog is.

Nadere planning

Voor drie locaties die eerder al door de gemeenteraad waren goedgekeurd is door het college een nadere planning gemaakt. De locatie Sumatrastraat moet in januari 2017 in gebruik genomen worden, de locaties Voorschoterweg en Wassenaarseweg in de loop van het eerste kwartaal volgend jaar.

Dat is iets later dan gepland. Dat komt volgens de gemeente omdat de corporaties de tijdelijke woningen pas wilden bestellen toen allerlei afspraken en garanties goed op papier stonden. Inmiddels is dat geregeld en is de bestelling de deur uit.

Schetsontwerp

De komende weken werkt de gemeente verder aan een schetsontwerp voor de inrichting van de drie locaties. Eind oktober worden die plannen dan met de klankbordgroepen besproken. Ook worden de drie locaties dit jaar bouwrijp gemaakt.

Naast de afgevallen locaties en de drie plekken die definitief doorgaan, is de gemeente nog bezig met het grasveld naast de Europaweg. Er vindt nog steeds overleg plaats met grondeigenaar Niersman. Die onderhandelingen verlopen moeizaam.