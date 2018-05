Eerste editie Leids koppelkampioenschap darts groot succes

De open air dartwedstrijd vond woensdagavond plaats in De Buurt en werd druk bezocht. In totaal streden negentien koppels om de titel.

De winnaars Dustin Straver en Max de Jong waren in hun nopjes met de titel. "Het was druk bezocht, uiteindelijk negentien koppels. Om daar met z’n tweeen de winnaar van te zijn, dat is toch wel bijzonder."

Van te voren was bekend dat team Straver/De Jong een goede kans op de titel maakte. Straver komt uit Voorschoten en speelt Eredivisie bij het team Dartshop Leiden. Ook de Leidse De Jong speelde hier.

Door zijn werk heeft hij momenteel minder tijd voor darts waardoor hij is overgestapt naar Fire Fire in de tweede divisie. Beide spelen ook in de regionale LaCo (Landelijke Competitie) selectie van DBBR (Darts Bond Bollenstreek Rijnland). Met de DBBR-heren zijn ze afgelopen seizoen kampioen van Nederland geworden.

In de finale van het Leidse Koppel Kampioenschap wonnen ze van Remco Wiersma en Peter van Es.

Gezellig druk

Het evenement werd georganiseerd door DartsEvents.nl. Organisator en topdarter Rilana Erades keek tevreden terug op het kampioenschap. "Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Helaas niet meer in De Buurt want dat wordt half september afgebroken, maar hopelijk op een andere buitenlocatie."

Erades vormde zelf een koppel met ex-profvoetballer Tim de Cler. Hij was wat minder tevreden was over zijn eigen prestaties nadat ze in de kwartfinale werden uitgeschakeld.

"Ik vind darten gewoon ook heel leuk net als heel veel andere mensen. Het zat helaas wel even tegen. Eigenlijk had ik wel op een finaleplaats gerekend. Maar ik liet het een beetje afweten moet ik eerlijk toegeven. Maar het plezier staat natuurlijk voorop. Als je ook kijkt hoeveel mensen hier zijn en hoe gezellig het is. Daar gaat het uiteindelijk om."

Populair

De dartsport wint nog steeds aan populariteit. Om de jeugd de fijne kneepjes van de sport bij te brengen, start Erades binnenkort weer met een jeugdcursus darts. "Vooral Michael van Gerwen en natuurlijk Raymond van Barneveld hebben de sport enorm populair gemaakt. Binnenkort start ik met een jeugdcursus voor de gemeente Leiden om jongens een meisjes tussen de 9 en 13 jaar te laten zien wat het darten inhoudt.”

De geruchten gaan dat darten zelfs een olympische sport kan worden. Daar moet volgens de topdarter nog wel één hele grote drempel voor worden genomen: "Ik heb daar wel wat dingen over gehoord, maar eigenlijk vind ik het een lachertje. Want als je darten olympisch wilt maken, dan moet er heel belangrijk ding weg en dat is het drankgebruik. Ik hoop dat de sport ooit zo professioneel wordt dat de drank aan de kant gaat, maar dat zie ik nog niet gebeuren."

Reanne van Kleef maakte een reportage over het Eerste Leids Koppelkampioenschap Darts In De Buurt en sprak met winnaars Max de Jong en Dustin Straver, organisator Rilana Erades en deelnemer Tim de Cler.