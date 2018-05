Leiden gaat Europaweg waarschijnlijk zelf verbreden

Daar hoort dan wel een zak provinciaal geld bij voor de verdubbeling van de weg. Die klus gaat Leiden dan zelf uitvoeren.

"De weg zit vast aan het Leidse wegennet en misschien is het wel zo logisch als wij de verbreding dan ook op ons nemen", hield Strijk de raadscommissie Stedelijke Vernieuwing gisteren voor. "Het moet niet, maar het zou de uitkomst kunnen zijn van de lopende gesprekken."

Chris de Waard in gesprek met wethouder Robert Strijk over de Europaweg en de Lammebrug.

Bereikbaarheid

De verbreding van de Europaweg maakt deel uit van de bereikbaarheidsmaatregelen die worden meegenomen rond de aanleg van de RijnlandRoute. Als die is aangelegd wordt de Europaweg nog meer een lokale Leidse weg.

Wanneer de verbreding van de Europaweg precies wordt uitgevoerd, is nog niet bekend. Momenteel wordt bekeken wat het beste moment is. Dat is geen politieke keuze, maar ter beoordeling van de ingenieurs.

"We doen het zodra het kan en dat is niet per se pas na de aanleg van de tunnel onder Voorschoten", nam Strijk meteen de angst weg van veel fracties. Eerder werd bekend dat de aanbesteding van de RijnlandRoute wordt opgeknipt in drie delen met elk een eigen budget.

Onderverdeling

Er wordt begonnen met de aanpassingen die nodig zijn aan de A4 en de A44 en de boortunnel onder Voorschoten, de tweede fase is de verbreding van de Europaweg en de Lammebrug die ook hoger wordt zodat de brug minder vaak open hoeft en de aanpak van het Lammenschansplein.

In de derde fase wordt de Tjalmaweg richting Katwijk aangepakt.

Door die onderverdeling bestaat de angst dat de Europaweg pas kan worden aangepakt als de tunnel klaar is. Het verkeer heeft dan immers een alternatieve route. "Hoe eerder hoe beter", vindt Strijk en daar is de Leidse raad het van harte mee eens.

Files

De mogelijkheid dat de Europaweg mogelijk wordt overgedragen aan Leiden, deed PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla opveren: "Geldt dat dan ook voor de Lammebrug? Die zit tenslotte vast aan de Europaweg."

Strijk sloot het niet uit, maar temperde het vreugdedansje van Holla die al voor zich zag dat de brug nooit meer in de spits open zou gaan.

"Ook als we er als Leiden over gaan, moeten we rekening houden met dezelfde zaken waar de provincie nu tegenaan loopt. En de provincie heeft echt oog voor onze wens om om de brug tijdens de spits zoveel mogelijk dicht te houden om files op de weg te voorkomen."