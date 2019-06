De Herenstraat in Leiden blijft ook in de toekomst belangrijk als winkelgebied. Niet alleen voor allerlei dagelijkse boodschappen, maar de straat vervult ook een belangrijke sociale functie voor de omliggende wijken.

Dat is niet alleen de mening van de omwonenden en de winkeliers, ook een flink deel van de Leidse gemeenteraad is daar inmiddels wel van doordrongen. Wethouder Strijk gaf dat vrijdag tijdens de wijkborrel in Café de Tregter ruiterlijk toe.

Strijk ging daar op uitnodiging van de wijkvereniging Tuinstad-Staalwijk in debat met CDA-raadslid Joost Bleijie die opkomt voor de Herenstraat als winkelgebied. Daarbij had het niet al te moeilijk.

Strijk gaf in de eerste minuut al aan dat hij wel zag dat een meerderheid van de raad binnenkort zal besluiten dat de Herenstraat wel degelijk tot de regionale ‘detailhandelsstructuur’ behoort.

Retailvisie

Zo noemen Leiden en vijf randgemeenten de toekomstvaste winkelgebieden in hun gezamenlijke retailvisie die de komende weken in alle zes gemeenteraden wordt besproken. Het gaat daarbij in totaal om 41 winkelgebieden in de regio waarvan er 11 niet meer het exclusieve domein zouden moeten zijn voor winkels.

Daarvan zijn er immers gewoon te veel. In Leiden is de politiek ook verdeeld over de toekomst van de Van ‘t Hoffstraat en de Lammenschansweg.

Banken

Strijk vindt het zelf overigens nog steeds een goed idee om de Herenstraat niet tot die structuur te rekenen. De wethouder blijft benadrukken dat dat helemaal geen consequenties heeft voor de winkels in de straat. Die blijven er ook in zijn ogen gewoon zolang er voldoende verdiend wordt.

Het argument dat bijvoorbeeld banken minder scheutig zullen zijn met het verstrekken van leningen als de Herenstraat het label ‘niet toekomstvast’ krijgt, ziet hij niet. In tegendeel zelfs: “Ik denk dat banken ook nu al heel goed kijken welke risico’s er aan een lening zitten.”

Vrijdag voegde hij er aan toe dat het voor banken zelfs een voordeel is als de gemeente niet vasthoudt aan de winkelbestemming voor de panden in de Herenstraat: “Het is voor een bank alleen maar prettig om te weten dat als een winkel niet meer loopt er ook nog iets anders met een pand mag.”