5 tips om klanten te binden aan jouw bedrijf

Tip 1: Bepaal je doelgroep

Houd bij het bepalen van je doelgroep altijd in gedachten: voor wie is mijn product of dienst interessant? Probeer hierbij zo specifiek mogelijk te zijn. Een kleine goed afgebakende doelgroep kun je eenvoudiger benaderen door in te spelen op hun behoeftes.



Tip 2: Breng je concurrentie in beeld

Wat doen je concurrenten? Welke services bieden ze? Voor welke bedrag verkopen zij hun product of dienst? Door in kaart te brengen hoe jouw concurrenten het aanpakken, kun je zien waar het onderscheidend vermogen van jouw bedrijf ligt. En natuurlijk wat jij anders of zelfs beter kunt doen. Zo val je op.



Tip 3: Bereid een goede pitch voor

Er is maar één kans voor een goede eerste indruk. Bereid daarom een pitch voor. Een pitch is een korte en bondige presentatie van je bedrijf. Verdiep je in de wens van de klant en zorg ervoor dat je kort en duidelijk kunt vertellen wat je te bieden hebt. Als jij je passie op een oprechte manier over kunt brengen, dan zal je merken dat je klanten je eerder iets gunnen.



Tip 4: Ga actief netwerken

Bezoek netwerkbijeenkomsten en zorg ervoor dat mensen jou en je bedrijf leren kennen. Maar zet ook je bestaande netwerk in. Denk hierbij niet alleen aan vrienden en familie, maar ook aan je contacten op LinkedIn



Tip 5: Zet social media in

Social media zijn laagdrempelige kanalen voor je potentiële klanten om meer te zien van je bedrijf. Door regelmatig berichten te plaatsen blijven ze op de hoogte van je laatste ontwikkelingen en raken ze betrokken bij jouw onderneming. Doseer wel het aantal berichten, om te voorkomen je informatie als irritant wordt ervaren. Het aanmaken van een eigen pagina op bijvoorbeeld Facebook is gratis, maar je kunt bepaalde berichten ook betaald promoten. Zo bereik je een nog grotere doelgroep.



