Extra heffing voor energiebedrijven levert staatskas amper iets op

De extra belasting voor energiebedrijven die vorig jaar is ingevoerd, lijkt veel minder op te leveren dan verwacht. Enkele maanden geleden dacht het kabinet aan een opbrengst van 1,8 miljard euro. Maar in de huidige omstandigheden lijkt dat uit te komen op 100 tot 200 miljoen, grofweg een tiende van het verwachte bedrag.

De heffing brengt minder op, doordat de handelsprijzen voor elektriciteit de afgelopen maanden flink zijn gedaald. Dat schrijft minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregel, ook wel solidariteitsheffing genoemd, is ingevoerd om extra belasting te kunnen innen bij bedrijven die meer omzet draaien door de hoge energieprijzen. Dat geld zou het kabinet dan kunnen gebruiken voor steun aan huishoudens, zodat die hun energierekening kunnen betalen. Het prijsplafond is daar een voorbeeld van.

Hoeveel de heffing oplevert, is erg afhankelijk van de handelsprijs voor stroom. Afgelopen najaar, toen de wet inging, betaalden handelaren nog 330 euro voor 1 megawattuur. Sindsdien is de prijs hard gedaald naar 126 euro. Maar de heffing treedt pas in werking bij een bedrag van 130 euro of hoger. De verwachting is dat de stroomprijs de komende tijd niet hard zal oplopen, waardoor de heffing waarschijnlijk weinig oplevert.