Gasprijs duikt onder de 60 euro: laagste punt in ruim een jaar

De prijs voor 1 megawattuur gas dook maandagochtend voor korte tijd onder de 60 euro. Voor het eerst sinds december 2021 was de gasprijs zo laag.

De gasprijs is al een aantal maanden aan het zakken. Na een piek van bijna 350 euro in de zomermaanden begon de prijs in het najaar hard te dalen. Na een stijging in december vanwege het koude weer zakte de prijs weer naar waardes die sinds de aanval van Rusland op Oekraïne in februari 2022 niet meer waren bereikt.