Kabinet overweegt ook helft van stijgende energiekosten mkb te vergoeden

Het kabinet overweegt middelgrote en kleine bedrijven tegemoet te komen door de helft van de gestegen energiekosten te vergoeden. Wel zou er een maximumbedrag van zo'n 160.000 euro per bedrijf gaan gelden. Ingewijden bevestigen een bericht hierover van De Telegraaf

In totaal zou het steunpakket hiermee uitkomen op 2,5 tot 3 miljard euro. De precieze voorwaarden zijn nog niet uitgewerkt. Het kabinet spreekt daar volgens de bronnen nog over.

Het kabinet werkt al weken aan een steunpakket voor het mkb. Flink wat bedrijven zijn door de fors gestegen energiekosten in financiële problemen geraakt.

Volgens het plan dat nu op tafel ligt, wordt een deel van de mkb-bedrijven aangemerkt als energie-intensief. Alleen als de energiekosten minstens 12,5 procent van de omzet bedragen, zou een onderneming in aanmerking komen voor compensatie.

Vanwege de oplopende energieprijzen kwam het kabinet Nederlandse huishoudens al tegemoet. Die gaan vanaf 1 januari maximaal 0,40 euro per kilowattuur stroom en 1,45 euro per kuub gas betalen. Bovendien komt er voor november en december nog een vaste korting van 190 euro per maand.