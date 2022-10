Prijsplafond energie mogelijk voordeliger voor mensen met 'dynamisch' contract

Het energieprijsplafond van het kabinet zorgt er mogelijk voor dat klanten met een 'dynamisch' energiecontract komende winter goedkoper uit zijn dan klanten met een ander contract. Ze kunnen profiteren van lage prijzen tijdens daluren, zonder het risico te lopen op extreem hoge prijzen tijdens piekuren. Daarmee komt hun gemiddelde stroomprijs onder het plafond.

Door Jeroen Kraan

Verschillende kleine energieleveranciers bieden zogeheten dynamische of flexibele energiecontracten aan. Daarbij betalen klanten de groothandelstarieven voor stroom en gas, plus een vast maandelijks bedrag. De tarieven voor stroom veranderen elk uur, terwijl voor gas elke dag een nieuwe prijs geldt.

Het idee achter zulke contracten is dat consumenten hun stroomverbruik kunnen verplaatsen naar momenten dat de prijzen laag zijn, bijvoorbeeld omdat er veel wind- en zonne-energie wordt opgewekt. De keerzijde is het risico op hogere prijzen op piekmomenten. Dan kan de stroomprijs ineens veel hoger zijn dan bij 'normale' leveranciers.

Maar het prijsplafond van het kabinet, van 40 eurocent per kilowattuur stroom en 1,45 euro per kubieke meter gas, zou dat risico volledig kunnen afdekken. Klanten profiteren dan van lage prijzen op gunstige momenten, maar betalen tijdens piekuren de plafondprijs. Hun gemiddelde stroomprijs over een hele maand komt dan onder de plafondprijs te liggen, terwijl klanten met 'normale' contracten de volledige plafondprijs betalen (zie grafiek hieronder).

'Prikkel behouden'

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan nog niet zeggen of het prijsplafond inderdaad op deze manier wordt toegepast. "Hoe dan ook blijft de prijs voor de consument per kubieke meter of kilowattuur onder het tariefplafond", zegt een woordvoerder. Het ministerie is in gesprek met de leveranciers over de mogelijkheden.

Leverancier Frank Energie wil haar klanten graag de lagere uurprijs blijven bieden als stroom goedkoop is, en de plafondprijs als elektriciteit op de groothandelsmarkt meer kost dan 40 eurocent. "Wij willen in ieder geval de dynamiek van ons contract behouden", zegt directeur Thomas Hulshof. "Die dynamiek is namelijk erg nodig om de prikkel te behouden om verbruik te verschuiven en zo ons stroomnet te ontlasten. Een voorwaarde voor een snelle energietransitie."

Ook leverancier Tibber wil dat het prijsplafond consumenten blijft aanmoedigen om stroom te gebruiken op de goedkoopste momenten, zegt country manager Rens Schoorl. Hij ziet het prijsplafond als "een kans" voor aanbieders van dynamische contracten.

Volgens Schoorl is nog niet zeker dat het prijsplafond per uur wordt toegepast. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om te kijken naar de gemiddelde stroomprijs die een klant heeft betaald per dag, week of maand. Als dat gemiddelde boven het plafond uitkomt, zou een korting worden toegepast.

"Dat zijn opties die allemaal op tafel liggen", zegt Schoorl. Door te rekenen per week of maand zou het prijsvoordeel van dynamische contracten kleiner worden of verdwijnen.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders gebruikmaken van een dynamisch energiecontract. Toezichthouder ACM zegt dat niet te weten.

