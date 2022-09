Hoewel steeds meer huishoudens in de knel komen door de kostencrisis, leidt dat vooralsnog niet tot huurachterstanden. Dat zeggen de drie grootste woningcorporaties van Nederland tegen NU.nl. Zij zien wel toenemende zorgen onder huurders.

Een steeds groter wordend deel van Nederland houdt aan het eind van de maand minder geld over. Door een combinatie van een alsmaar stijgende energierekening, duurdere boodschappen en andere prijsstijgingen staat het water vooral bij lagere inkomens aan de lippen.

Woningcorporaties Ymere, Vestia en Eigen Haard zien de kostencrisis ook, maar die vertaalt zich nog niet in achterstallige huurbetalingen. "De situatie is zorgelijk, maar we hebben nog geen aanwijzingen voor betalingsproblemen bij onze huurders", zegt een woordvoerder van Eigen Haard. Ook Ymere en Vestia zien dat het aantal mensen met huurachterstanden vooralsnog stabiel blijft.

Hoewel de huur dus nog als normaal wordt gestort, zien de woningcorporaties wel dat het achter de schermen rommelt. Vestia merkt in gesprekken met huurders dat de zorgen over de gestegen vaste lasten groot zijn. "Wij merken bijvoorbeeld dat het maandbedrag van betalingsregelingen geregeld naar beneden bijgesteld moet worden", laat een woordvoerder weten.

Ymere verwacht dan ook dat die problemen er wel zullen komen. "Steeds meer mensen zien hun energiecontracten aflopen, met hogere prijzen als gevolg. Daar maken we ons zorgen over. We houden ons hart vast."

'Verwacht je problemen? Trek aan de bel'

Bij betalingsproblemen of zelfs potentiële betalingsproblemen raden de drie woningcorporaties hetzelfde aan: neem contact op. "Dan kunnen we samen op zoek naar een oplossing. Dat kan een betalingsregeling zijn of doorverwijzing naar een schuldhulpverlener", zegt een woordvoerder van Eigen Haard.

De grote problemen volgen juist bij de mensen die dat niet doen. "Hoe later je aan de bel trekt, hoe dieper je in het zand komt te zitten. Dan is het des te moeilijker om tot een regeling te komen die je er weer uit trekt", laat Ymere weten.

Volgens Eigen Haard wordt er alles gedaan om eventuele huisuitzettingen te voorkomen. "Niemand heeft baat bij huisuitzettingen, ook de maatschappij niet."