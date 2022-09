De prijs voor een megawattuur gas is donderdag tot onder de 200 euro gedaald. Eerder deze week moesten handelaren op sommige momenten nog 280 euro betalen. De daling is vermoedelijk een gevolg van de bekendmaking van de EU dat ze vanwege de hoge prijzen wil ingrijpen op de energiemarkt.

De prijs voor een megawattuur gas stond donderdagochtend op 196,28 euro. Maandag liep de prijs juist nog hard op, doordat Rusland besloot om de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 langer dicht te houden.

Steeds meer huishoudens in Europa betalen zich blauw aan de hoge energierekening. Sommige zijn honderden euro's per maand extra kwijt, doordat zowel gas als stroom fors in prijs is gestegen. De vrees bestaat dat alleen al in Nederland honderdduizenden mensen hierdoor in de armoede terechtkomen.

De EU kondigde daarom donderdag aan dat ze diverse maatregelen neemt. Zo moet er prijsplafond voor Russisch gas komen en worden de winsten van energieproducenten afgeroomd. Dat geld moet terechtkomen bij huishoudens en bedrijven die in moeilijkheden zijn gekomen door de hoge gasprijzen.

De daling van de afgelopen dagen is overigens relatief. Een jaar geleden kostte een megawattuur nog minder dan 30 euro.

Als de handelsprijs voor gas daalt of stijgt, heeft dit niet meteen gevolgen voor de energierekening van huishoudens. Het hangt af van het energiecontract dat je hebt gesloten bij je leverancier. Wie een doorlopend contract heeft waarin lagere tarieven zijn afgesproken, heeft nog weinig last van de hoge gasprijzen. Wie een variabel contract heeft, merkt er sneller wat van.