Jonge werknemers in de zorg zaten in het tweede kwartaal van dit jaar aanzienlijk vaker ziek thuis dan een jaar eerder. Het verzuim onder de groep zorgmedewerkers tot 26 jaar steeg met ruim een kwart tot bijna 6 procent. Dat meldt Vernet, een bedrijf dat verzuimdata bijhoudt, donderdag.

Onder oudere werknemers is het verzuim weliswaar hoger, maar de toename bij jongeren is opvallend en baart het bedrijf zorgen. "Als we zien dat het verzuim onder jongeren zo snel stijgt, is dat een heel belangrijk signaal voor de aanpak van het toch al grote arbeidsmarktvraagstuk van de zorgsector in de toekomst", aldus Vernet.

Het totale verzuim in de zorg bedraagt ruim 8 procent. De dataverzamelaar ziet een combinatie van oorzaken, van coronabesmettingen tot de gestegen werkdruk. Ook stress over de hoge inflatie zou een rol kunnen spelen. "Mogelijk speelt deze combinatie van factoren jonge werknemers relatief meer parten."