De Nederlandse economie begint eind dit jaar te krimpen door de inflatie en zal dat ook volgend jaar blijven doen, verwachten de economen van Rabobank. De oorzaak hiervan zijn de oplopende prijzen van onder meer energie en boodschappen en het feit dat huishoudens daardoor minder kunnen uitgeven.

Doordat de economie dit jaar tot dusver stevig is gegroeid, is er over het hele jaar nog wel een plus van 4,7 procent. Volgend jaar is er een deel van het jaar een krimp, al verwacht de bank uiteindelijk toch een kleine plus van 0,2 procent.

De koopkrachtdaling is de belangrijkste oorzaak van de sterk afnemende groei. Zo verwacht de bank dat de inflatie dit jaar uitkomt op 11,4 procent. Volgend jaar zwakt die af naar 4,9 procent. De lonen zullen in de meeste gevallen niet zo hard stijgen. Daardoor kunnen consumenten minder kopen van hun geld.

Ook ondernemers krijgen te maken met bijvoorbeeld hogere energie- en inkoopprijzen. Dit betekent dat zij hun verkoopprijzen moeten verhogen of moeten interen op hun winstmarges.

Geen kortstondige schok

Rabobank verwacht dat de mindere economische periode langere tijd aanhoudt. "Omdat de schade van de inflatie geleidelijk doorsijpelt in de economie, verwachten we geen kortstondige negatieve schok. Eerder denken we dat de groei over een langere periode nagenoeg tot stilstand komt", legt econoom Frank van Es uit.

De werkloosheid stijgt volgens de bank licht, naar 4,1 procent. Dat is nog steeds laag in vergelijking met andere jaren.

Wel laat de bank weten dat de voorspellingen onzeker zijn. Zo is het lastig om de gevolgen van langdurige hoge inflatie in te schatten, omdat dit in Nederland lange tijd niet is voorgekomen.

"Dat veel huishoudens hun bestedingspatroon aan moeten passen of zelfs in de financiële problemen komen, is wel duidelijk. Maar het is onzeker in hoeverre dat de economische groei uiteindelijk drukt."

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Rabobank verwacht dat de economie volgend jaar krimpt met 0,2 procent. Dat is niet correct. Het gaat om een kleine groei van 0,2 procent.