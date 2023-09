Het is een bijzondere Prinsjesdag voor Alexia: ze is dit jaar voor het eerst aanwezig bij het voorlezen van de troonrede. Zal ze met haar ouders en zus zwaaien op het balkon van Paleis Noordeinde? En zien we haar voor het eerst met een hoed?

Een paar maanden geleden is Alexia achttien jaar geworden en dat betekent dat zij steeds vaker te zien is bij officiële gelegenheden. Zo had de prinses begin deze maand haar eerste werkbezoek. In Rotterdam doopte zij het schip Vox Alexia van Van Oord.

Tijdens Prinsjesdag zal Alexia voor het eerst te zien zijn, naast haar ouders en zus Amalia. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het is voor de prinsessen niet verplicht om aanwezig te zijn, maar het is gebruikelijk dat prinsen en prinsessen op hun achttiende hun Prinsjesdag-debuut maken. Zo was ook Willem-Alexander er voor het eerst bij op die leeftijd en woonde Amalia vorig jaar haar eerste Prinsjesdag bij.

Alexia zal dinsdag met de koninklijke stoet meerijden naar de Koninklijke Schouwburg, waar de troonrede wordt voorgelezen. Omdat het Binnenhof momenteel verbouwd wordt, vindt de jaarlijkse traditie tot zeker 2026 plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Amalia op het balkon van Paleis Noordeinde, tijdens haar eerste Prinsjesdag vorig jaar. Foto: NL Beeld / Patrick van Emst

Alexia zal niet in de Glazen Koets meerijden met haar ouders en Amalia, want die is bedoeld voor het (toekomstig) staatshoofd. De prinses zal samen met haar oom prins Constantijn en prinses Laurentien plaatsnemen in een andere koets, de Gala-glasberline. Het is de oudste koninklijke koets, gebouwd in 1836. Eerder maakten prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven gebruik van de Gala-glasberline tijdens Prinsjesdag. Sinds 2013 zijn het Constantijn en Laurentien die elk jaar in de koets zitten.

De prinses neemt niet plaats op een troon, maar zit in de zaal. Na het uitspreken van de troonrede vertrekt de koninklijke familie naar Paleis Noordeinde. Hier vindt traditiegetrouw de balkonscène plaats, waarbij de leden van het koningshuis zwaaien naar het publiek. Omdat Amalia vorig jaar op het balkon te zien was, is het aannemelijk dat ook Alexia erbij zal zijn.

Net als haar oudere zus, zal Alexia geen taken krijgen tijdens Prinsjesdag. Het gaat dus om het meerijden met de koninklijke stoet en het zwaaien vanaf het balkon van Paleis Noordeinde. Overigens is het niet zo dat Alexia, en ook Amalia, er vanaf nu elk jaar bij moeten zijn. Willem-Alexander heeft ook wel eens een Prinsjesdag gemist vanwege zijn studie en dienstplicht.

Veel mensen kijken uit naar de outfit van de prinses, die erom bekendstaat modebewust te zijn. Op Prinsjesdag draait het dan wel om de troonrede en de presentatie van de miljoenennota en rijksbegroting, maar de gelegenheid wordt ook aangegrepen om een (fashion)statement te maken.