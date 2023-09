Wetenschappers na onderzoek troonrede: 'Wordt meer gewaardeerd in simpele taal'

De troonrede van koning Willem-Alexander zou beter worden begrepen en hoger worden beoordeeld als het in eenvoudigere taal wordt geschreven. Tot die conclusie komen taalkundigen van de Universiteit Utrecht Leo Lentz en Henk Pander Maat na onderzoek.

Volgens de onderzoekers is het moeilijkheidsniveau van de troonredes al jaren gelijk. De troonrede van 2022 was ongeveer even moeilijk geschreven als die van de drie jaren daarvoor. Dat is gebleken uit een analyse met een softwaretool die de Universiteit Utrecht zelf ontwikkeld heeft om dit te meten.

De onderzoekers hebben ook vervolgonderzoek aangekondigd. "We vragen ons af in hoeverre eenvoudigere formuleringen kunnen stuiten op politieke gevoeligheden. Ten tweede gaan we bekijken of een eenvoudigere tekst ook makkelijker is om vloeiend voor te lezen. Dat zou zowel fijn zijn voor de koning als voor alle luisteraars."